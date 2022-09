Jakarta (VNA) - L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la mission vietnamienne auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a assisté les 22 et 23 septembre à la 68e réunion du groupe de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (Initiative for ASEAN Integration - IAI) et la 12e réunion de consultation du partenariat de l'IAI, tenues à Jakarta en Indonesie.

Photo : VNA

Il s'agit d'une réunion périodique du niveau des représentants permanents des pays de l'ASEAN pour examiner la mise en œuvre des projets dans le cadre de l'IAI et proposer des solutions pour améliorer encore l'efficacité de la mise en œuvre des plans de travail de l'IAI.

Jusqu'à présent, 12/24 lignes d'action de la 4e phase du Plan de travail de l'IAI (2021-2025) ont été mises en œuvre (représentant 50 %) dans les 5 domaines stratégiques que sont l'alimentation et l'agriculture ; la facilitation du commerce ; les petites et moyennes entreprises ; l’éducations et formation ; et la santé communautaire. Actuellement, 46 projets ont été approuvés et sont mis en œuvre pour une valeur totale de 4,87 millions de dollars.

Lors de la réunion, le groupe de travail de l'IAI a également approuvé 4 nouveaux projets, portant le nombre total de projets approuvés dans le cadre de la 4e phase du Plan de travail de l'IAI (2021-2025) à 50 projets avec un fonds total de près de 10 millions de dollars, dont 39 projets financés par Singapour, quatre projets par le Japon, deux projet par l'Australie, un projet par la République de Corée, un par la Chine, un projet financé conjointement par Singapour et le Japon.

Les participants ont hautement apprécié la mise en œuvre des projets de l'IAI et ont discuté des mesures pour résoudre les problèmes et améliorer l'efficacité des projets dans le cadre de la 4e phase du Plan de travail de IAI (2021-2025).

Lors de la 12e réunion de consultation du partenariat de l'IAI avec les partenaires de l'ASEAN, des représentants de partenaires tels que l'Australie, les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'UE, l'Inde, le Canada... ont affirmé leur poursuite à soutenir l'ASEAN dans le cadre de l'IAI.

L'IAI a été approuvée par les pays de l'ASEAN en 2000 dans le but de réduire les écarts de développement entre les pays de l'ASEAN et d'aider les nouveaux membres qui sont des pays CLMV (Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam) à s'intégrer pleinement dans l'économie régionale. -VNA