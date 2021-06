Le général de corps d'armée, ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée, ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang a prononcé mercredi après-midi un discours sur les "points de vue stratégiques de la sécurité régionale" lors de la 2e séance plénière de la 9e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale tenue du 23 juin.

Selon le ministre de la Défense du Vietnam, la région d'Asie-Pacifique est devenue une force motrice de la croissance mondiale, et a pris la responsabilité de la connectivité économique, qui est également le centre de la stratégie mondiale.

Cependant, il a souligné des incertitudes potentielles dans la région, notamment des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels tels que les différends de la souveraineté territoriale, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits ethniques, le terrorisme, la cybersécurité, les catastrophes naturels, etc. Notamment, depuis le début de 2020, le monde doit faire face à une menace sans précédent dans l'histoire causée par la pandémie de COVID-19.

Phan Van Giang a apprécié le rôle actuel de la Fédération de Russie dans la région, notamment dans le cadre de l'ADMM+ (Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN), ainsi que les propositions russes sur la coopération multilatérale avec l'ASEAN telles que la réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN - Russie, la répétition maritime ASEAN-Russie. Les activités réelles ont contribué à consolider la compréhension et la confiance mutuelles, créant une prémisse pour les activités de coopération, améliorant la capacité de collaboration dans les activités communes.

Il a affirmé que le Vietnam maintiendra sa politique de défense de paix et de légitime défense. Ce pays est déterminé à lutter et régler les différends dont ceux en Mer Orientale par des mesures pacifiques sur la base du droit international, à coopérer de manière active avec les pays dont la Russie pour protéger un environnement pacifique et stable pour le développement national et la vie de la population.

Le Vietnam comprend la valeur de la paix et fera de son mieux pour contribuer à la protection de la paix pour l'intérêt non seulement de lui-même, mais également de tous les pays.

La 9e Conférence de Moscou sur la sécurité international a lieu du 23 au 24 juin, sous format virtuel, sous l'égide du général Sergey Shoygu, ministre russe de la Défense.

Avec cinq sessions plénières, elle se concentre sur la stabilité stratégique: transformation et perspectives; la région d'Asie-Pacifique dans le contexte de la politique mondiale; la coopération militaire et militaire-technique en Russie et au Moyen-Orient en tant que facteur majeur du renforcement de la sécurité régionale; l'interaction militaire en tant qu'outil de lutte contre les défis régionaux et les menaces en Amérique latine et à l'hémisphère occidental; et la sécurité européenne: tendances et perspectives.



Il existe également deux sessions thématiques sur le rôle des agences militaires dans la lutte contre le COVID-19 et la sécurité des informations: problèmes et solutions. -VNA