Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a assisté le 3 août à la 22e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN+3 entre l'ASEAN et ses partenaires que sont la Chine, le Japon et la République de Corée.

Le ministre vietnamien a affirmé la valeur et le rôle de la coopération ASEAN 3, soulignant que dans le contexte difficile actuel, les pays de l'ASEAN et la Chine, le Japon et la République de Corée devraient continuer à resserrer leur coopération pour traiter efficacement de nouveaux défis.

Le ministre a souligné que dans le futur, les pays devraient renforcer la coopération pour assurer un approvisionnement adéquat en vaccins anti-COVID-19, vers l'autosuffisance en vaccins. Il a demandé à la Chine, au Japon et à la République de Corée de continuer à améliorer les capacités de médecine préventive et d'approvisionnement en vaccins des pays de l'ASEAN et de les aider à se redresser après l'épidémie.



Appréciant le soutien actif et la coopération de la Chine, du Japon et de la République de Corée pour le développement sous-régional, le ministre vietnamien a également suggéré que ces partenaires continuent d'aider l’ASEAN à réduire l'écart de développement et à assurer un développement équitable et durable dans les sous-régions sous développées de l’ASEAN.



La Chine, le Japon et la République de Corée ont affirmé leur soutien continu aux initiatives de l'ASEAN sur la prévention et le contrôle du COVID-19, à l’amélioration de leurs capacités en matière de médecine préventive, de recherche, de développement et d'accès à un vaccin anti-COVID-19.

Les pays se sont engagés à continuer de promouvoir la libéralisation du commerce et l'intégration économique régionale, et à ratifier et à mettre en œuvre prochainement l’Accord de Partenariat régional économique global (RCEP).



Les pays de l'ASEAN 3 ont affirmé l'importance d'assurer un environnement de paix, de sécurité et de stabilité dans la région.

A propos de cette question, le ministre Bui Thanh Son a souligné l'importance de renforcer le dialogue et la coopération, d'instaurer la confiance, de se faire confiance, de respecter le droit, de promouvoir la coopération, de maintenir un environnement stable et favorable au redressement, à la croissance et au développement durable des pays de la région. - VNA