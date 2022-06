Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a pour objectif de porter la proportion des fonds d'investissements enregistrés par de pays et territoires de certaines régions dans le total des fonds d'investissement étranger du pays à plus de 70 % sur la période 2021-2025 et 75 % sur 2026-2030.

Il s'agit de pays et et territoires de l'Asie (République de Corée, Japon, Singapour, Chine, Taïwan (Chine), Malaisie, Thaïlande, Inde, Indonésie et Philippines) et de l'Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Russie et Royaume-Uni) et États-Unis.

C'est l'objectif fixé par la Stratégie de coopération dans l'investissement étranger pour la période 2021-2030. Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a récemment signé la promulgation de la décision 667/QĐ-TTg approuvant la Stratégie.

La stratégie vise à augmenter de 50 % le nombre de multinationales répertoriées dans le classement Fortune Global 500 faisant des affaires au Vietnam d'ici 2030 des Etats-Unis.

Le Vietnam a également pour objectif de se classer parmi les 3 premiers pays de l'ASEAN et les 60 premiers du monde dans le classement de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale.

La stratégie décrit neuf mesures pour accroître l'efficacité de la coopération en matière d'investissement étranger au Vietnam, notamment développer des écosystèmes d'innovation ; favoriser les industries de soutien ; aider les entreprises nationales à former des coentreprises avec des entreprises étrangères dans les hautes technologies, les aider à évaluer, sélectionner et recevoir correctement le transfert de technologies de l'étranger. -VNA