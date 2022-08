Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam, Caitlin Wiesen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les initiatives et les activités de Caitlin Wiesen, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, ont contribué au renforcement des relations entre le Vietnam et l’ONU en général et le pays et le PNUD en particulier.

En plus, elle a aidé le pays dans le développement socio-économique, l'intégration internationale et le renforcement de son rôle sur la scène internationale, a affirmé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam en recevant le 26 août à Hanoï la dirigeante du PNUD, au terme de son mandat au Vietnam

Pendant la période de la pandémie de COVID-19, le PNUD et Caitlin Wiesen ont promu de nombreuses activités pour fournir une assistance en termes d'équipements et de matériel médicaux au Vietnam afin de lutter contre la pandémie ainsi que pour soutenir le Vietnam dans le déploiement de soin et de traitement médicaux à distance et l'élaboration de politiques de réponse.

Vu Duc Dam a apprécié l'aide du PNUD au Vietnam dans les domaines de la réforme administrative, de la reprise économique verte et inclusive, de la neutralisation des bombes et des mines et de la création de conditions permettant aux femmes de participer aux missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Il a espéré que l’ONU continuera à coordonner avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires internationaux pour renforcer son aide au Vietnam en réponse aux épidémies dans l'avenir, accélérer la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, partager des expériences dans la résolution des impacts socio-économiques affectant les groupes vulnérables pendant le processus de transformation verte, accroître l'assistance technique au Vietnam pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience et l'adaptation de la communauté, des composantes économiques et des systèmes écologiques.

Caitlin Wiesen s'est engagée à apporter des contributions pratiques, efficaces et significatives aux relations de coopération entre le Vietnam et le PNUD dans le cadre du Programme national Vietnam-PNUD pour la période 2022-2026.

Le programme concentre notamment sur la transformation économique, l'augmentation de la productivité et de la compétitivité des entreprises nationales, la réduction de la pauvreté multidimensionnelle, la réponse au changement climatique et le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles et le développement durable de l'environnement, entre autres. - VNA