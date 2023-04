Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) et Chung Kye Sung, avocat exécutif, directeur général du cabinet d'avocats Kim & Chang de République de Corée. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a hautement apprécié le cabinet d'avocats Kim & Chang de République de Corée pour avoir soutenu et conseillé de nombreux investisseurs sud-coréens à rechercher des opportunités d'investissement et d'affaires au Vietnam au cours des dernières décennies.Le dirigeant vietnamien a reçu le 7 avril à Hanoï Chung Kye Sung, avocat exécutif, directeur général du cabinet d'avocats Kim & Chang, saluant l’ouverture de son bureau de représentation à Hanoï après celui à Ho Chi Minh-Ville qui fonctionne très efficacement.Chung Kye Sung a déclaré que la République de Corée était disposée à partager ses expériences dans le processus de développement afin que le Vietnam puisse s'y référer et éviter les difficultés et les obstacles comme son pays les a rencontrés. Outre les contenus traditionnels de la coopération, les deux pays ont encore des problématiques communes telles que les épidémies, le développement durable, le changement climatique, la transformation numérique, la cybersécurité... Par conséquent, l'Etat et les entreprises des deux pays ont le même objectif de coopération pour surmonter et trouver des solutions pour le développement mutuel.Le cabinet d'avocats Kim & Chang est prêt à coopérer, à conseiller sur les politiques et à publier de nouveaux documents juridiques du Vietnam, a-t-il précisé.Vuong Dinh Hue a souhaité que le cabinet d'avocats Kim & Chang continue de conseiller et d'accompagner les entreprises et les investisseurs pour exploiter des points complémentaires pour un développement mutuel. Il a espéré que le cabinet aiderait les entreprises des deux parties à coopérer dans les domaines des travailleurs agricoles et saisonniers.Le dirigeant vietnamien a déclaré que la République de Corée devrait accorder au Vietnam 16 milliards de dollars de prêts d'aide publique au développement (APD), mais les conditions sont très difficiles. Alors, il a demandé au cabinet de présenter ses suggestions au gouvernement et à l'Assemblée nationale afin d'harmoniser les conditions contraignantes pour que le Vietnam puisse accéder à ce fonds. Il a souhaité que le cabinet accompagne le Vietnam dans l'élaboration et le perfectionnement de politiques et de systèmes juridiques, notamment dans les domaines tels que la transformation numérique, la souveraineté numérique, la sécurité de l’information, la transition énergétique juste, la conversion verte...Concernant l'impôt minimum mondial de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Vuong Dinh Hue a proposé au cabinet d'avocats Kim & Chang de soutenir le Vietnam dans la formulation et la proposition de solutions pour assurer la conformité des intérêts des parties concernées.Chung Kye Sung a affirmé que, dans la mesure de ses capacités, son cabinet était toujours prêt à contribuer à promouvoir la coopération entre les deux pays. - VNA