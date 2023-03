Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et Mme Samantha Power, directrice générale de l'Agence américaine pour le développement international. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 10 mars à Hanoï Mme Samantha Power, directrice générale de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Il s'est réjoui du développement fructueux des relations entre le Vietnam et les États-Unis, notamment l'importante contribution de l'USAID au développement socio-économique du Vietnam à travers des projets d'aide au développement dans les domaines du règlement des conséquences de la guerre, de la santé, de l'éducation... Les projets mis en œuvre par l'USAID au Vietnam démontrent vivement le développement efficace et substantiel du partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Mme Samantha Power a remercié le ministère des Affaires étrangères et aussi le ministre Bui Thanh Son pour avoir efficacement soutenu la mise en œuvre des activités de l'USAID au Vietnam.

Elle a déclaré que l'USAID continuerait de se concentrer sur la résolution des problèmes laissés par la guerre, notamment la décontamination à la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa, l'amélioration de la capacité de test ADN des scientifiques vietnamiens afin de rechercher et d'identifier les restes de soldats vietnamiens, d'améliorer la santé et les services sociaux, d’aider le Vietnam à atténuer les effets du changement climatique, à se développer durablement, à développer les ressources humaines et les infrastructures de santé, et à répondre aux maladies infectieuses. - VNA