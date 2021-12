Photo : AFP/VNA



New York (VNA) - Le Vietnam a appelé toutes les parties au Yémen à reprendre les pourparlers et s’orienter vers une solution politique intégrale et à long terme, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 14 décembre.



La ministre conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, s’est déclarée gravement préoccupée par la situation sécuritaire au Yémen, qui n’avait montré aucun signe d’amélioration cette année. Déplorant l’intensification des combats et des attaques transfrontalières, elle a jugé urgent de mettre un terme aux hostilités dans toutes les régions, et de reprendre les pourparlers.



Nguyen Phuong Tra a appelé au plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi qu’à la mise en œuvre de la résolution 2573 (2021) du Conseil de sécurité, y compris pour la protection des infrastructures civiles. Elle a également encouragé les parties à mettre pleinement en œuvre les Accords de Stockholm et de Riyad.



La représentante du Vietnam a déclaré espérer que des solutions politiques intégrales pour le Yémen dirigées par les Nations Unies seraient rapidement trouvées dans un proche avenir et a affirmé que le Vietnam est prêt à soutenir l'objectif de paix et de stabilité pour le Yémen.-VNA