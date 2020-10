Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Minh Khôi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Minh Khôi s'est dit profondément préoccupé par la situation humanitaire, la violence à l'encontre des civils, notamment des femmes et des enfants à Gaza et dans les autres territoires palestiniens occupés, notamment dans le contexte où la pandémie de COVID-19 se propage rapidement.

C’est en ces termes que s’est prononcé le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Minh Khôi lors d’une réunion tenue en ligne par le Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, dont la question palestinienne, tenue le 26 octobre sous la présidence du vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergey Vershinin.

Le diplomate vietnamien a exhorté la communauté internationale à intensifier ses efforts d’assistance humanitaire au peuple palestinien pour surmonter la crise, et appelé les parties concernées à se retenir pour atténuer la tension, mettre fin aux activités violentes dans l'intérêt des civils.

En plus, il a affirmé que le Vietnam soutenait les efforts et initiatives pour parvenir à une solution intégrale, égale et durable pour la question de la Palestine en se basant sur les principes de base du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

A cette occasion, il a également exprimé la solidarité du peuple vietnamien envers son homologue palestinien, tout en affirmant la position constante du Vietnam en faveur de la lutte juste du peuple palestinien et de la solution à deux États pour établir un État palestinien indépendant coexistant pacifiquement avec l'État d'Israël le long de la frontière de 1967 et avec comme capitale Jérusalem-Est.-VNA