Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien des Communications et des Transports a organisé le 17 mai à Hanoi une conférence dans le but de demander des investissements dans un certain nombre de sections de l’autoroute Nord-Sud.

Le Vietnam envisage de construire 11 tronçons de l’autoroute Nord-Sud traversant 13 provinces et villes. Photo : baonghean.vn



Dans son discours prononcé lors de la conférence, le vice-ministre des Communications et des Transports, Nguyên Nhât, a déclaré que lors de la première étape jusqu’en 2020, le Vietnam envisageait de construire 11 tronçons de l’autoroute Nord-Sud d’une longueur totale de 654 km traversant 13 provinces et villes.

Les coûts totaux de ces 11 projets sont estimés à environ de 5 milliards de dollars et le gouvernement financera 2,4 milliards de dollars trois des projets alors que les huit autres seront financés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).

Le vice-ministre Nguyên Nhât a déclaré que le ministère des Communications et des Transports s’employait à achever les conceptions techniques et à réaliser les expropriations de terrain pour les projets.

Il a ajouté que les huit projets de PPP seront ouverts aux enchères internationales avec Deloitte et Ernst & Young en tant que consultants.

Nguyên Nhât a affirmé que tout investisseur capable et expérimenté pour fournir les meilleurs services à des coûts raisonnables serait sélectionné pour mener à bien les projets.

Les trois projets qui seront entièrement financés par le budget de l’État sont Cao Bô – Mai Son, Cam Lô – Son La et le pont My Thuân.

Les projets à effectuer par les investisseurs privés sont Mai Son – Autoroute nationale 45, Autoroute nationale 45 – Nghi Son, Nghi Son – Diên Châu, Diên Châu – Bai Vot, Nha Trang – Cam Lam, Cam Lam – Vinh Hao, Vinh Hao – Phan Thiêt et Phan Thiêt – Dâu Giây. – NDEL/VNA