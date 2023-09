Siège du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) à Hambourg, Allemagne. Photo: VNA



Berlin (VNA) – Une délégation vietnamienne a présenté le 20 septembre au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) le point de vue du Vietnam dans le cas de la demande d'avis consultatif du tribunal sur les obligations des pays pour répondre au changement climatique.



La délégation vietnamienne était conduite par Le Duc Hanh, cheffe du Département du droit et des traités internationaux du ministère des Affaires étrangères.



Les représentants vietnamiens ont affirmé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) constituait le cadre juridique régissant toutes les activités en mer, y compris la protection de l'environnement marin. Le Tribunal international du droit de la mer peut donc donner des avis consultatifs sur les émissions de gaz à effet de serre qui polluent le milieu marin.



Comme de nombreux autres pays participants, le Vietnam a estimé que les émissions de gaz à effet de serre étaient des activités qui polluaient le milieu marin selon la définition de la pollution du milieu marin donnée par la Convention. Les pays ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que les agences d'État, les sociétés et les entreprises sous leur contrôle réduisent et contrôlent les émissions de gaz à effet de serre. En outre, le Vietnam a estimé que l'obligation de mettre en œuvre consciencieusement des mesures visant à prévenir et contrôler la pollution de l'environnement marin due aux gaz à effet de serre exigeait que les pays développés encouragent les entreprises et les sociétés sous leur contrôle à transférer des technologies vertes avec des conditions plus favorables pour les pays aux ressources limitées et vulnérables au changement climatique.



La délégation vietnamienne a souligné le principe de responsabilités communes mais différenciées, selon lequel les pays qui émettent d'importantes sources de gaz à effet de serre depuis de nombreuses années et ont des niveaux de développement socio-économique plus élevés, ont une plus grande responsabilité dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique. De nombreux pays en développement participant aux audiences ont partagé le point de vue du Vietnam.



La participation du Vietnam aux audiences illustre sa priorité accordée à la question du changement climatique et aux obligations du pays dans ce domaine, tout en réaffirmant sa politique constante de respecter le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et de soutenir la résolution des différends internationaux par des moyens pacifiques, conformément au droit international.-VNA