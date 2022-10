Ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a appelé, lors d’un débat de la Première Commission des Nations Unies sur le désarmement et la sécurité internationale tenu le 10 octobre à New York, à déployer des efforts accrus en matière de désarmement et de lutte contre la prolifération afin de protéger les réalisations communes de la communauté internationale au milieu des développements les plus compliqués depuis des décennies sur la scène de sécurité internationale.

Lors de cet événement qui a réuni des représentants de près de 140 pays membres et observateurs, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a appelé à une coordination de la communauté internationale pour promouvoir conjointement un cadre afin de répondre de manière efficace aux nouveaux défis tels que la cybersécurité et les questions liées à l'espace.

L'ambassadeur du Vietnam a affirmé que dans ce processus, il était nécessaire de continuer à adhérer aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, de promouvoir le règlement pacifique des différends internationaux, de maintenir le rôle central du multilatéralisme, tout en renforçant le mécanisme mondial de désarmement.

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU a réitéré l'engagement du Vietnam à être prêt à participer activement aux travaux communs de la Première Commission, et à soutenir les efforts pour un monde pacifique, stable et développé. -VNA