New York (VNA) - Le Vietnam a appelé les Nations Unies (ONU), les organisations régionales et les partenaires internationaux à continuer de soutenir le Soudan du Sud pendant la période de transition.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA

L'appel a été lancé par l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission du Vietnam auprès de l'ONU, alors qu'il présidait une réunion virtuelle du Comité du Conseil de sécurité sur le Soudan du Sud, dont la présidence est assurée par Hanoi pendant le mandat 2020-2021.

Dang Dinh Quy a également proposé que le gouvernement du Soudan du Sud promeuve le plan d'action commun avec l'ONU et garantisse l'accès des enfants à l'approvisionnement alimentaire, à l'éducation et aux services de santé.

Lors de l'analyse des progrès et défis liés aux problèmes des enfants et aux conflits armés dans ce pays africain, les participants ont apprécié la signature en février dernier par le gouvernement de transition du Soudan du Sud du plan d'action commun pour prévenir et éliminer la violence contre les enfants.

Cependant, ils ont reconnu que les nouveau-nés au Soudan du Sud continuent de faire face à de grands défis en raison de la pandémie de COVID-19, de la crise humanitaire et de la violence croissante entre les communautés. - VNA