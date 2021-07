Hanoï, 8 juillet (VNA) - Le Vietnam applaudit, apprécie et appelle les pays et les organisations à promouvoir la solidarité et la responsabilité et à renforcer l'échange d'informations, de technologies, de finances et de ressources sanitaires, en particulier les vaccins, pour prévenir et contrôler conjointement la pandémie de COVID-19, revener bientôt à une vie normale.

Vaccins de Moderna. Photo : VNA

C'est ce qu'a déclaré le 8 juillet la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors d'une conférence de presse virtuelle.



Elle rapporte que le Vietnam a reçu quatre vaccins, dont 4,4 millions de doses d'AstraZeneca achetées et offertes par les mécanismes COVAX et le Japon ; 2.000 doses de Spoutnik V donnés par la Russie ; 500.000 Vero-Cells fournies par la Chine ; et près de 100.000 doses de Pfizer arrivées le 7 juillet au Vietnam.

Il a ajouté que COVAX s'est engagé à donner la priorité à la fourniture de vaccins au Vietnam et livrera au pays deux millions de doses de Moderna données par les États-Unis.

Avec la responsabilité et la volonté de travailler avec la communauté internationale dans la lutte contre le COVID-19, le Vietnam a offert 500.000 dollars à COVAX.

Concernant l'application des 500.000 doses du vaccin Vero-Cell, le Vietnam a assuré que le Vietnam utilisera ces vaccins conformément à la Résolution du gouvernement sur l'achat et l'utilisation de médicaments contre le COVID-19.

A la demande de Pékin, le Vietnam va vacciner les citoyens chinois travaillant dans le pays. - VNA