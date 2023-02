Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a souligné que la tâche importante des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est de soutenir, de coopérer pour le développement mutuel et d'exploiter le marché intra-régional.

Lors d'une conférence de presse tenue le 5 février pour annoncer les résultats du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2023, notamment la 26e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN (M-ATM) et les conférences connexes dans la ville indonésienne d’Yogyakarta, le vice-ministre Doan Van Viet a déclaré qu'outre les marchés traditionnels, l'ASEAN doit continuer à chercher de nouveaux marchés et modifier un certain nombre de politiques liées à la connectivité aérienne ainsi qu'aux politiques de visa.

Appelant l'ASEAN à poursuivre la mise en œuvre des stratégies de développement du tourisme pour la période 2016-2025 et à les ajuster et à les mettre à jour après la réunion ministérielle du Tourisme de l'ASEAN, le vice-ministre Doan Van Viet a affirmé que la culture est "une valeur fondamentale" du tourisme de l'ASEAN et est un facteur unique. qui aide les pays de la région à attirer les touristes.

Des officiels à 26e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN (M-ATM). Photo : VNA

Pendant ce temps, la secrétaire philippine au Tourisme, Christina Garcia Frasco, a déclaré que les Philippines étaient disposées à coopérer avec d'autres pays de l'ASEAN pour fournir des forfaits de voyage aux touristes du monde entier, favorisant ainsi la reprise post-pandémique, non seulement en quantité, mais aussi en qualité.

Mme Juliana Kua, directrice générale du groupe international relevant de l'Office du tourisme de Singapour, a déclaré que pour développer un tourisme durable dans toute la région, l'ASEAN doit avoir une compréhension commune et un plan commun.

Pour sa part, le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le succès de l'ATF 2023 envoie un message au reste du monde que l'ASEAN se rassemble pour une reprise plus forte, en particulier dans la région en termes de tourisme de qualité et tourisme durable, ainsi que la diversité du potentiel naturel et culturel.

Cependant, selon M. Sandiaga Uno, le tourisme de l'ASEAN doit également être un agent de changement dans les questions climatiques avec des efforts pour réduire les émissions, vers la neutralité carbone d'ici 2045. - VNA