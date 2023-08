Jakarta (VNA) - Le vice-ministre de la Défense, Hoang Xuân Chiên, a participé le 3 août à une réunion élargie des officiels de haut rang de la Défense de l’ASEAN (ADSOM ) à Jakarta, en Indonésie.



Cette réunion a vu la participation de représentants des 10 pays membres de l’ASEAN et de huit pays partenaires de dialogue.



Dans son discours prononcé lors de la réunion, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên a estimé que la région et le monde étaient confrontés à plusieurs défis sécuritaires, à la fois traditionnels et non traditionnels.



Concernant la sécurité maritime, il a souligné que la paix, la stabilité et la sécurité en Mer Orientale étaient particulièrement importantes et que le Vietnam poursuivait toujours le principe du règlement des différends et des désaccords en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des pays, et dans le respect du droit international. Il a également souligné l'importance de renforcer les efforts conjoints pour garantir le respect du droit international et des principes dans les relations internationales, de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de conclure rapidement les négociations et signer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international.



Concernant la coopération en matière de défense entre l'ASEAN et les pays partenaires, le général vietnamien a mis l'accent sur l'instauration de la confiance, de la bonne volonté, de la transparence et sur la réponse conjointe aux défis communs, afin de construire une Communauté de l’ASEAN de plus en plus puissante et de développer le rôle central de l'ASEAN.



En marge des réunions ADSOM et ADSOM , le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a eu des rencontres avec des représentants de plusieurs pays dont l’Indonésie, le Japon, l’Australie, pour discuter des relations bilatérales dans la défense. -VNA