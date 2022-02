Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a officiellement publié le 24 février un communiqué de presse concernant l'impact de la situation russo-ukrainienne sur les liaisons internationales des compagnies aériennes vietnamiennes.

Actuellement, Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways opèrent des vols internationaux réguliers entre le Vietnam et 15 pays et territoires que sont le Cambodge, Hong Kong (Chine), le Japon, la République de Corée, la Malaisie, Singapour, Taïwan (Chine), la Thaïlande, le Laos, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie, la Russie et les États-Unis. Parmi eux, il y a 24 vols sont effectués par semaine vers/depuis l'Europe (Russie, France, Allemagne et Royaume-Uni).

Un responsable de la CAAV a annoncé que les compagnies aériennes vietnamiennes avaient activement établi des lignes aériennes et aménagé des aéroports de secours pour éviter les zones où se déroulerait une guerre pour assurer une sécurité absolue pour les vols.

Il a confirmé que Vietnam Airlines n'avait pas de lignes traversant la zone touchée par la situation tendue en Ukraine.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire spéciale pour protéger les habitants de la République populaire autoproclamée de Donetsk et de la République populaire de Lougansk dans le Donbass, dans l'Est de l'Ukraine.

Safe Airspace - une unité spécialisée dans la fourniture d'informations sur la sécurité et les zones de conflit aux compagnies aériennes - a conseillé d'arrêter tous les vols au-dessus de l'Ukraine en raison du risque d'être abattu par erreur ou d'être attaqué par un réseau de contrôle du trafic aérien dans un contexte d'escalade des tensions avec la Russie.



Les Etats-Unis, l'Italie, le Canada, la France et le Royaume-Uni ont également averti leurs compagnies aériennes d'éviter d'opérer dans l'espace aérien au-dessus de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée, mais n'ont pas encore émis d'interdiction absolue. -VNA