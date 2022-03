Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’efforce de devenir d’ici 2030 un pays doté d’une industrie moderne et à forte compétitivité industrielle et de figurer parmi 15 plus grands pays exportateurs du monde, selon un projet élaboré par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Les entreprises possédant des technologies modernes ne sont pas nombreuses, faute de capacités d’investissement, et l’industrie auxiliaire est toujours peu développée. Photo: VNA

Dans son projet de restructuration du secteur de l’industrie et du commerce pour la période 2021-2030, le ministère s’est fixé l’objectif d’avoir au moins 20 produits dotés d’avantages concurrentiels illustrés par leur marque mondiale et de progresser dans la chaîne de valeur mondiale.



L’industrie auxiliaire devrait répondre à 70% des besoins de l’économie d’ici 2030 et le taux de localisation des secteurs industriels plus de 45%.



