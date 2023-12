Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu jeudi 14 décembre à Hanoi le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite) et le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam chérissait l’amitié traditionnelle avec le Bénin et a souligné le grand potentiel de coopération économique et commerciale entre les deux pays.Il a déclaré que les deux pays devraient encourager leurs entreprises à partager des informations sur le marché et à rechercher des opportunités de coopération en fonction du potentiel et des besoins de chacun, ajoutant qu’ils devraient également faciliter l’accès au marché pour les produits les plus performants de chacun.Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a également suggéré que les deux parties augmentent les échanges de délégations, en particulier celles de haut niveau, afin de renforcer l’amitié en tant que fondement de la coopération.Exprimant son souhait que les deux pays continuent à se coordonner et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux, il a demandé au Bénin de contribuer à renforcer la coopération entre le Vietnam et les pays d’Afrique, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).Il a souligné que le Vietnam était prêt à partager ses expériences de développement avec le Bénin et a proposé que les deux parties envisagent de tenir rapidement des négociations pour la signature de documents, créant ainsi un cadre juridique favorable pour promouvoir davantage la coopération bilatérale.Le chef de la diplomatie béninoise a déclaré que le président et le gouvernement béninois suivaient toujours les progrès du Vietnam et considéraient les réalisations du Vietnam, en particulier celles en matière d’élimination de la faim et de réduction de la pauvreté, comme une source d’aspiration et de leçons pour le Bénin.Il a exprimé l’espoir que sa visite marquera un nouveau départ pour la coopération non seulement entre les deux pays mais aussi entre les deux régions. Il a affirmé que le Bénin est disposé à être une porte d’entrée et un coordinateur pour le Vietnam afin d’accroître sa coopération avec les pays africains en général et l’Afrique de l’Ouest en particulier.Le ministre a demandé au Vietnam de soutenir et de coopérer avec le Bénin dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation et de la formation et de la production industrielle, tout en appelant les entreprises vietnamiennes à investir dans l’agriculture béninoise, notamment dans la transformation du riz et des noix de cajou. – VNA