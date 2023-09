L'ambassadeur du Vietnam en Algérie , Tran Quoc Khanh. Photo : VNA

Alger (VNA) - Le Vietnam et l'Algérie sont deux pays frères liés par une amitié traditionnelle, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, lors d’une cérémonie organisée à Alger pour marquer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).L'ambassadeur Tran Quoc Khanh s'est déclaré convaincu que la coopération entre le Vietnam et l'Algérie se développerait de manière globale dans tous les domaines.Étaient présents à la cérémonie organisée par l'ambassade du Vietnam en Algérie le ministre algérien du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, et le secrétaire général du Parti du Front de libération nationale (Algérie), Abou El Fadhl Baadji, et plus de 200 invités dont des ambassadeurs, des chefs de missions diplomatiques de différents pays, des représentants d'organisations internationales, des Vietnamiens en Algérie et des amis algériens.Dans le cadre de l'événement, ont été exposés des photos sur les relations traditionnelles entre le Vietnam et l'Algérie et certains produits typiques vietnamiens. -VNA