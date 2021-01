Washington (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Hà Kim Ngoc, a salué les relations épanouissantes entre les deux pays lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière avec un congressman américain.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Hà Kim Ngoc (àdroite) et le congressman américain Ted Yoho. Photo : VNA

Les relations entre les deux pays connaissent un développement de plus en plus heureux, a-t-il affirmé au représentant Ted Yoho du sous Sous-comité sur l’Asie, le Pacifique et la non-prolifération du Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants du 116e Congrès américain l’occasion de la fin de son mandat.Le diplomate vietnam a hautement apprécié les contributions positives du représentant Ted Yoho au partenariat intégral Vietnam-États-Unis durant ces derniers temps et souhaité qu’il continuera, dans son nouveau poste, à contribuer à la promotion de la coopération multiforme entre les deux pays.Il remercié le représentant républicain pour sa participation enthousiaste et sa contribution au succès des grands événements célébrant le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1995-2020).L’ambassadeur Hà Kim Ngoc a également demandé à Ted Yoho, avec son prestige et son influence, de continuer à soutenir les efforts visant à parvenir à une solution satisfaisante, juste et mutuellement avantageuse dans l’enquête en vertu de l’article 301 sur la politique monétaire et le bois vietnamiens.Pour sa part, le représentant Ted Yoho a exprimé ses bons sentiments pour le Vietnam et son peuple, et son admiration devant les réalisations que le pays avait obtenues ces derniers temps.Il a fait grand cas des bons sentiments et de l’étroite coopération dont l’ambassadeur Hà Kim Ngoc et l’ambassade du Vietnam avaient fait preuve à sa personne. Il a affirmé continuer à contribuer aux relations entre le Vietnam et les États-Unis, notamment dans la coopération économique et agricole bilatérale.Ted Yoho s’est également engagé à poursuivre ses discussions avec les agences américaines compétentes pour contribuer à garantir une solution positive et mutuellement avantageuse concernant l’enquête au titre de l’article 301. – VNA