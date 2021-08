Une cérémonie a eu lieu jeudi soir à Hanoï pour marquer le 730e anniversaire de la Fête nationale suisse et le 50e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse.

Le 5 août, la porte-parole du ministère des AE a donné des informations sur les idées et les contributions du Vietnam lors de réunions en ligne entre les pays de l'ASEAN et entre l'ASEAN et des partenaires