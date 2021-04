Une conférence en ligne de la 14e session du Groupe d'experts du maintien de la paix (EWG), du quatrième cycle, période 2021-2023 dans le cadre de la Conférence des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est élargie (ADMM+) a eu lieu le 6 avril. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 6 avril, le ministère de la Défense a organisé une conférence en ligne de la 14e session du Groupe d'experts du maintien de la paix (EWG), du quatrième cycle, période 2021-2023 dans le cadre de la Conférence des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est élargie (ADMM+).

Le colonel Mac Duc Trong, chef de l’EWG au Vietnam et Mme Matsuzawa Tomoko, cheffe de l’EWG au Japon, ont coprésidé la conférence.

Le colonel Mac Duc Trong, chef de l’EWG au Vietnam (au centre) lors de la conférence. Photo : VNA

La conférence est la première activité de l’EWG du quatrième cycle, contribuant au rôle actif et proactif du Vietnam en assumant un double rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et de coprésident de l’EWG, du quatrième cycle, période 2021 - 2023 avec le Japon; continue d'affirmer le rôle, le prestige, la position et la contribution du Vietnam dans les mécanismes de coopération multilatérale de maintien de la paix de l’ONU dans la région. C'est aussi l'occasion de renforcer l'échange d'expertise et le partage d'expériences entre les États membres et l’ONU pour promouvoir la participation des femmes aux activités de maintien de la paix.

Le colonel Mac Duc Trong a souligné que l'ADMM + était un mécanisme de coopération efficace basé sur la coopération en matière de défense entre les pays membres. Au cours d'une décennie d'opérations et de développement, l’ADMM + a grandement contribué au renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. En conséquence, l'ADMM + se concentre actuellement sur sept domaines concrets de coopération, dont le maintien de la paix de l'ONU est en train de devenir l'un des principaux axes. Le colonel Mac Duc Trong a déclaré que, malgré la pandémie de COVID-19, cette conférence en ligne était organisé, affirmant les efforts conjugués du Vietnam et du Japon pour maintenir et contribuer au renforcement des activités de l’EWG.

Les participants ont discuté et donné leurs avis sur les contenus suivants: bilan des activités du troisième cycle ; élaboration du plan de travail du quatrième cycle et des plans de discussions thématiques avec la participation des femmes aux activités de maintien de la paix; défis dans le règlement des conflits et des abus sexuels.

Pour sa part, Mme Matsuzawa Tomoko a estimé que les contenus débattus et échangés dans le cadre de la conférence contribueraient positivement aux engagements et activités de maintien de la paix de chaque pays.

Après près de 8 ans de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam a envoyé trois unités avec 189 soldats dans les hôpitaux de campagne de niveau 2, dont 33 sont des femmes, soit 17%. Ce taux est supérieur à la demande de l’ONU (de 8-10%). En plus, le Vietnam a envoyé 54 officiers, dont 4 femmes, soit 7,4%, dans deux missions en République centrafricaine, au Soudan du Sud et au siège de l’ONU.

Cette conférence a vu la participation des représentants d'agences et d'unités du ministère vietnamien de la Défense; du Secrétariat de l'ASEAN, des EWG de l’ADMM + ; du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes); des attachés de défense des pays de l'ADMM + au Vietnam.-VNA