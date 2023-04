Buenos Aires (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, a eu lundi 24 avril à Buenos Aire, en Argentine, une entrevue avec le président argentin Alberto Ángel Fernández.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (à gauche) et le président argentin Alberto Ángel Fernández se serrent la main à Buenos Aires, le 24 avril. Photo: VNA

Il a transmis les salutations du secrétaire général Nguyên Phu Trong, du président Vo Van Thuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh au président Alberto Ángel Fernández. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec l’Argentine, l’un de ses principaux partenaires en Amérique latine.

Saluant la visite du dirigeant vietnamien comme jalon dans les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays, le président argentin a souligné que l’Argentine est l’un des trois premiers pays d’Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (25 octobre 1973), preuve de la solidarité de l’Argentine avec le Vietnam pour la liberté, la paix, l’égalité et l’indépendance nationale.

Le plus haut législateur vietnamien a affirmé que sa visite officielle témoigne de la volonté du Vietnam de renforcer les liens avec l’Argentine en particulier et l’Amérique latine en général, s’orientant vers un partenariat stratégique industriel, agricole et énergétique, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix et la coopération et le développement des deux régions.

Il a informé le président argentin des résultats de son entretien avec la présidente de la Chambre des députés Cecilia Moreau au cours duquel les deux parties ont convenu de déployer des mesures spécifiques dans les domaines de coopération parlementaire, de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de l’éducation, de la culture, des sports et du football, de la science et de la technologie, de la coopération décentralisée.



Les deux dirigeants ont estimé que le partenariat intégral Vietnam-Argentine avait continué à se développer de manière positive, substantielle et efficace par le biais d’échange de délégations et de contacts de haut niveau. Le commerce bilatéral a atteint plus de 4,8 milliards de dollars en 2022. L’Argentine reste le troisième partenaire commercial en Amérique latine du Vietnam qui est son deuxième partenaire en Asie.

Les deux dirigeants ont convenu d’approfondir davantage les relations politiques, diplomatires, populaires, et de tirer profit de la complémentarité de leurs économiespour porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici 2025.

La présidente de l’ANV a suggéré que les deux gouvernements se coordonnent étroitement pour continuer à promouvoir l’échange de délégations de haut niveau ainsi qu’aux niveaux ministériel et sectoriel, renforçant ainsi les relations entre les deux pays, consolider et développer la confiance politique entre les deux parties.

Il a proposé de promouvoir la possibilité d’entamer des négociations sur l’Accord de libre-échange Vietnam-Mercosur et de mettre en œuvre efficacement des mécanismes de coopération bilatérale tels que le Comité intergouvernemental, la consultation politique en vue de la construction d’une balance commerciale équilibrée et durable.

Le dirigeant vietnamien a également exhorté à élargir et à renforcer la coopération dans d’autres domaines tels que la culture, l’éducation, les sports, la science et la technologie, les énergies renouvelables, les échanges entre les peuples, et en même temps soutenir la coopération décentralisée afin développer globalement les relations bilatérales dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Le président argentin a affirmé que le gouvernement argentin apprécie hautement le prestige et la position croissante du Vietnam dans la région et le monde; indiquant que les relations entre les deux pays disposent d’un énorme potentiel de coopération, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de la science et de la technologie, de l’énergie et de la réponse au changement climatique.

Il a convenu que les deux gouvernements devraient continuer à veiller à créer des conditions favorables pour que les produits agricoles phares de chaque pays puissent accéder aux marchés de l’autre, promouvoir les activités de promotion commerciale et mettre en relation les entreprises vietnamiennes et argentines.

A cette occasion, le président de l’ANV a également transmis l’invitation du président Vo Van Thuong au président Alberto Fernandez à se rendre au Vietnam au moment qui lui conviendra. Le président argentin a accepté l’invitation avec joie. – VNA