Le port de Cat Lai à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon des données publiées jeudi 29 février par l'Office général des statistiques (GSO), sur les deux premiers mois de l’année, le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 4,72 milliards de dollars.



En janvier et février, le chiffre d'affaires à l'import-export du Vietnam a atteint 113,96 milliards de dollars, en hausse de 18,6% en glissement annuel.



Les importations sont estimées à 54,62 milliards de dollars, soit une hausse de 18% en rythme annuel, et les exportations à 59,34 milliards de dollars, soit une hausse de 19,2% en un an.



Les États-Unis ont été le plus grand marché à l'export du Vietnam, avec un chiffre d'affaires estimé à 17,4 milliards de dollars. De son côté, la Chine a conforté sa position en tant que plus grand marché d'importation, avec un montant estimé à 20,9 milliards de dollars. -VNA