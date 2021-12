Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le commerce extérieur du Vietnam a maintenu une bonne croissance en 2021, a estimé Nguyen Thi Huong, cheffe de l’Office général des statistiques (GSO), lors d’un point presse donné le 29 décembre à Hanoï.

En 2021, le volume du commerce extérieur a atteint environ 668,5 milliards de dollars, en hausse de 22,6 % par rapport à 2020. Les exportations se sont chiffrées à 336,25 milliards de dollars, et les importations, à 332,25 milliards de dollars, soit une hausse de 19% et de 26,5%, respectivement, a-t-elle annoncé.

En conséquence, la balance commerciale en 2021 a affiché un excédent commercial d'environ 4 milliards de dollars. Le Vietnam a ainsi connu un excédent commercial pour la 6e année consécutive. Il s’agit d’un résultat encourageant dans le contexte d’épidémie, a souligné Nguyen Thi Huong.

En 2021, 35 produits ont rapporté plus d'un milliard de dollars chacun grâce à leurs exportations, dont huit avec plus de 10 milliards de dollars chacun. En même temps, 47 produits à l’importation ont connu un chiffre d’affaire de plus d’un milliard de dollars chacun.

Les États-Unis sont demeurés le plus grand importateur de produits vietnamiens avec 95,6 milliards de dollars en 2021. La Chine a été le plus grand fournisseur de produits avec 109,9 milliards de dollars.

En vue de stimuler les exportations en 2022, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a affirmé que son ministère se focalisait sur plusieurs solutions, dont la mise en œuvre des accords de libre-échange, l’organisation de programmes de promotion du commerce… -VNA