Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La valeur d'import-export du Vietnam est estimée à 64,34 milliards de dollars en août et à 497,64 milliards au cours des huit premiers mois, en hausse respectivement de 17,3% et de 15,5% en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques.

Entre janvier et août, les exportations se sont élevées à 250,8 milliards de dollars (+17,3%) et les importations, à 249,84 milliards de dollars (+13,6%). Ainsi, le pays a affiché un excédent commercial de 3,96 milliards de dollars.

Dans le même laps de temps, le pays a comptabilisé 30 groupes de produits d'exportation ayant rapporté plus d’un milliard de dollars et six groupes dépassant les 10 milliards de dollars.

Photo d'illustration : VNA

Les États-Unis étaient le plus important exportateur du Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 77,7 milliards dollars tandis que la Chine était le plus grand importateur du pays de l'Asie du Sud-Est avec 82,1 milliards de dollars.

Depuis le début de l’année, le pays a réalisé un excédent commercial de 21,6 milliards de dollars avec l’Union européenne mais un déficit commercial de 47,8 milliards de dollars avec la Chine, de 27,4 milliards de dollars avec la République de Corée, de 9 milliards de dollars avec l’ASEAN et de 320 millions de dollars avec le Japon. -VNA