Ils ont discuté de nombreuses questions pour renforcer la coopération dans les efforts visant à protéger la santé des personnes et à lutter contre le COVID-19.

La 31e réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 s’est tenue du 21 au 25 juin au siège des Nations unies à New York, aux États-Unis.

Les 25 dernières années sont une étape d’histoire avec des percées dans les relations internationales de l’Asie et de l’Europe, et l’une des réalisations les plus remarquables est le Dialogue Asie-Europe.