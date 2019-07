Hanoï (VNA) - Un groupe de chercheurs de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville vient d’annoncer qu’il avait mis au point le vaccin contre la dengue.

Soins à des malades touchés par la dengue. Photo: VNA





Cette recherche a été financée par Sanofi Pasteur, la division vaccin de la société pharmaceutique Sanofi.



Le Dr. Trân Ngoc Huu, ancien directeur de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh et responsable du groupe de recherche, a déclaré que les recherches sur le vaccin contre la dengue (Dengvaxia) de Sanofi Pasteur avaient commencé il y a 20 ans. Les tests effectués sur des animaux puis des hommes se sont avérés concluants, a-t-il ajouté.



De 2011 à 2017, deux études majeures sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin ont été menées dans 10 pays, dont cinq d’Asie du Sud-Est : Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Vietnam.



Au Vietnam, le vaccin a été testé sur 2 336 enfants âgés de 2 à 14 ans dans les provinces du delta du Mékong d'An Giang et de Tiên Giang.



Les résultats des deux études réalisées en Asie du Sud-Est et en Amérique montrent que le Dengvaxia est très efficace pour prévenir la dengue chez les enfants de 9 à 16 ans, déjà été infectés par le virus.



Trân Ngoc Huu a confirmé que tous les enfants vietnamiens ayant participé à la recherche n'avaient développé de complications.



En mai 2019, 54 pays dans le monde avaient approuvé l'utilisation du vaccin contre la dengue. Au Vietnam, les résultats de la recherche ont déjà été soumis pour approbation au conseil d'éthique du ministère de la Santé.



Le Dr. Huu a déclaré que l'approbation de l'utilisation du Dengvaxia au Vietnam permettrait à la population d’avoir accès à l’un des principaux moyens de prévention de la dengue recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé. -NDEL/VNA