La «rue du train», une nouvelle attraction touristique à Hanoï. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Selon l'Office général des statistiques, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam en août est estimé à 1,51 million, soit une hausse de 14% en un mois et sur un an.

Entre janvier et août, environ 11,3 millions d’étrangers ont visité le Vietnam. Parmi ces touristes, la plupart sont venus d’Asie, représentant 78,1% du nombre total, soit une augmentation de 9,9% par rapport à la même période de l’an dernier.

Les arrivées en provenance de Chine ont chuté de 0,9% en glissement annuel, tandis que celles en provenance de République de Corée, de Japon et de Taiwan (Chine), de Malaisie, de Thaïlande et de Singapour ont augmenté respectivement de 22,5%, 13,7%, 27,1%, 14,6%, 46,3% et 5,4%.

En même temps, le nombre de touristes en provenance d’Europe a augmenté de 5,3% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les recettes provenant des services de restauration et d'hébergement au cours des huit derniers mois totalisaient près de 386 milliards de dôngs (16,6 milliards de dollars), en hausse de 9,8 sur un an.

Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), son directeur général Nguyên Trung Khanh a dirigé une délégation chargée de promouvoir le tourisme vietnamien lors de la Convention mondiale 2019 de la Société américaine des agences de voyage (ASTA), qui s'est tenue aux États-Unis du 23 au 27 août.

Le Vietnam vise cette année 17,5-18 millions de touristes étrangers, 85 millions de touristes vietnamiens et plus de 700.000 milliards de dôngs de recettes touristiques (plus de 29 milliards de dollars).

En 2018, 15,5 millions de touristes étrangers ont foulé le sol vietnamien, soit une hausse annuelle de 19,9%. Le Vietnam a reçu l’année dernière de nombreux prix mondiaux dans le secteur touristique, notamment celui de ''Destination touristique de premier rang en Asie''. -VNA