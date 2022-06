Hanoï, 26 juin (VNA) - Le Vietnam sera le pays hôte du concours de beauté Miss Grand International 2023, a annoncé Nawat, présidente de Miss Grand International, sur son site officiel.

La beauté Nguyen Thuc Thuy Tien. Photo : VNA

Dans son message, elle a déclaré: "Bonjour à tous. Le Vietnam a été officiellement confirmé comme pays hôte de Miss Grand International 2023 . Ensemble, nous entrerons dans l'histoire en 2023."Après avoir accueilli l'événement en 2017, ce retour dans l'année à venir promet d'apporter des spectacles captivants aux fans de beauté du monde entier.Pham Kim Dung, président de Golden Lotus Company, a déclaré : « En tant que directeur national du concours Miss Grand International au Vietnam, je voudrais confirmer que le concours aura lieu à Hanoï en 2023. J'espère que cette ouverture attirera les l'attention d'autres concours." salons de beauté internationaux qui se tiendront au Vietnam".Il est à noter qu'après le couronnement impressionnant et énergique en 2021 de la jeune vietnamienne Nguyen Thuc Thuy Tien, le concours Miss Grand International reçoit de plus en plus d'amour et d'attention de la part du public vietnamien.Auparavant, le concours organisé au Vietnam pour la première fois en 2017 avait également remporté un grand succès et trouvé un digne propriétaire de la couronne. La première dauphine Huyen My est la représentante du Vietnam dans Miss Grand International cette année-là et elle est entrée dans le top 10 d'une excellente manière.- VNA