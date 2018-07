Le Forum du Tourisme de l’ASEAN 2018 en Thaïlande. Photo: TITC

Quang Ninh (VNA) - Ayant pour thème "ASEAN – force de l’unité" (ASEAN - The Power of One), le Forum du Tourisme de l’ASEAN 2019 (ATF 2019) aura lieu du 14 au 19 janvier dans la province de Quang Ninh (Nord).

Organisé pour la première fois en 1981 à Kuala Lumpur, en Malaisie, cet évènement annuel est organisé alternativement dans les pays membres, dans le but de faire de l’ASEAN une destination touristique commune pour le développement durable, de renforcer les échanges culturels et la coopération pour la paix et la prospérité dans la région.



Dans le cadre de ce Forum du tourisme ASEAN 2019, de nombreuses activités importantes auront lieu dont la conférence des ministres du tourisme de l'ASEAN, la conférence des ministres du tourisme de l'ASEAN et de ses partenaires (que sont Chine, Japon, République de Corée, Russie et Inde), la réunion des dirigeants du tourisme de l'ASEAN, le salon du tourisme TRAVEX, etc.



Considéré comme le plus grand évènement de promotion et de coopération touristiques au sein de l’ASEAN, ce forum contribuera à élever le statut du Vietnam sur la scène régionale comme internationale. Il s’agira également d’une occasion en or pour le Vietnam, et Quang Ninh en particulier, de promouvoir son image, sa culture et son tourisme auprès des amis et partenaires étrangers. -CPV/VNA