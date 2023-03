Des délégués à la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Conférence du comité exécutif de la Fédération inter-asiatique de philatélie (FIAP) a lieu du 10 au 12 mars à Hanoï, au Vietnam, avec la participation de 30 délégués venus des pays de la région. C’est la deuxième fois que le Vietnam accueille cet événement.

Lors de la conférence, les délégués informeront des résultats de la FIAP ces derniers temps et discuteront des orientations et plans de collecte de timbres dans la région Asie-Pacifique et dans le monde après une longue période négativement affectée par la pandémie de COVID-19.

A cette occasion, le comité exécutif de la FIAP organisera également les cours de formation du personnel dans le but d’améliorer leurs compétences et sélectionner des collections de timbres pour les expositions internationales de timbres.

En outre, des spécialistes et experts de renommée régionale partageront et mettront à jour de nouvelles connaissances sur l’exposition et la collection de timbres pour les collectionneurs vietnamiens.

Fondée le 14 septembre 1974 à Singapour, la FIAP est une fédération à but non lucratif et apolitique des sociétés philatéliques d’Asie et d’Australasie. Actuellement, la fédération compte 31 membres qui sont des associations de philatélie de l’Asie, d’Australie et d’Afrique du Sud.

Le Vietnam est membre officiel de la FIAP depuis 1993. En 1995, pour la première fois, il a accueilli le comité exécutif de la FIAP. -VNA