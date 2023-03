Le Docteur et médecin Bach Quôc Khanh, président de l'Association vietnamienne d'hématologie - transfusion sanguine, lors de la conférence. Photo: vienhuyethoc.vn

Hanoi (VNA) – La Société américaine d’hématologie (American Society of Hematology – ASH) en collaboration avec l'Association vietnamienne d'hématologie et de transfusion sanguine, a organisé vendredi 10 mars à Hanoi la conférence de l’ASH en 2023 dans la région d’Asie-Pacifique.

C'est la première fois que la conférence a lieu au Vietnam, a déclaré le Docteur et médecin Bach Quôc Khanh, président de l'Association vietnamienne d'hématologie - transfusion sanguine.

L’événement a réuni 400 délégués venus de 13 pays et territoires que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong (Chine), l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Myanmar, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, Taïwan (Chine), la Thaïlande, le Pakistan, a indiqué Bach Quôc Khanh.

Avec 18.000 membres venus de près de 100 pays, l'ASH est la plus grande association professionnelle d'hématologie du monde.

La mission de la société est de faire progresser la compréhension, le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles affectant le sang, la moelle osseuse et les maladies immunologiques et hémostatiques, en favorisant la recherche, les soins cliniques, l'éducation et la formation en hématologie.

L'organisation de cette conférence en début d'année est de présenter les résultats marquants de la conférence scientifique annuelle tenue en décembre dernier, afin de faciliter à de nombreux scientifiques du monde entier la mise à jour des résultats de la recherche et des progrès dans le diagnostic et le traitement des maladies du sang, a dit Bach Quôc Khanh.

Les rapports présentés à cette conférence sont des études qui ont été rapportées lors de la 64e réunion annuelle de l'ASH en décembre 2022. C'est l'occasion pour les médecins du Vietnam et d'autres pays de discuter des solutions pour améliorer les méthodes de traitement, mettre à jour et appliquer les nouvelles avancées cliniques dans le traitement des maladies hématologiques. -VNA