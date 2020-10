Hanoi (VNA) - Le Vietnam a accueilli plus de 3,68 millions de touristes étrangers au cours des neuf premiers mois de cette année, une baisse annuelle de 67,4%, a-t-on appris d’une conférence de presse tenue mercredi 14 octobre à Hanoi par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les touristes visitant l’ancienne capitale de Huê. Photo :VNA

La fréquentation nationale a atteint 37,5 millions de touristes dont 19,2% de nuitées passées dans les chambres des hôtels et autres hébergements collectifs. Sur la période, les revenus du tourisme se sont élevés à 233 billions de dôngs (10,05 milliards de dollars).

L’Administration nationale du tourisme du Vietnam a déclaré que pour que le secteur se redresse, elle prévoyait une relance dans les mois restants de l’année en mettant l’accent sur un tourisme intérieur sûr et attractif.

Des forfaits promotionnels et des politiques seront lancés au cours du dernier trimestre de cette année et du prochain pour attirer les touristes. Certaines localités voient une augmentation des réservations en novembre et décembre, comme Ha Long, Sa Pa, Da Lat, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la conférence, le ministère a fait savoir qu’il avait soumis un dossier pour inscrire la peinture folklorique de Dông Hô sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Il a indiqué travailler à l’inscription de la danse Xoe Thai dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. – VNA