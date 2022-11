Lors de la conférence de presse sur l'événement. Photo : VNA

Vinh Phuc (VNA) - La dernière soirée de Miss Tourism World 2022 se tiendra le 3 décembre dans la province septentrionale de Vinh Phuc, ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse le 8 novembre.Sur le thème "Apporter le monde au Vietnam", la finale réunira 71 beautés du monde entier, qui seront emmenées dans les attractions touristiques de Hanoi, Ninh Binh, Phu Tho, Son La et Vinh Phuc à partir du 15 novembre.Le Comité d’organisation a déclaré qu'il s'agirait du concours de beauté le plus créatif organisé dans le pays et qu'il offrirait des avantages pratiques au secteur du tourisme vietnamien.À Hanoï, les concurrents visiteront le village de poterie de Bat Trang, le lac Hoan Kiem, Van Mieu-Quoc Tu Giam et la citadelle impériale de Thang Long.À partir du 17 novembre, ils visiteront le parc national de Trang An, Hoa Lu et Cuc Phuong à Ninh Binh ; le temple des rois Hung à Phu Tho; Moc Chau à Son La; et le site pittoresque des reliques de Tay Thien, le monastère zen de Truc Lam et Tam Dao à Vinh Phuc.Les beautés seront invitées à partager leurs sentiments sur ces destinations et patrimoines touristiques dans leurs langues maternelles et en anglais dans de courts clips pour promouvoir le Vietnam en tant que destination sûre, conviviale et attrayante auprès d'amis du monde entier.Le dernier tour du concours est protégé par le droit d'auteur de la société de Media Advertising Co. Ltd Tam and Cam, qui a également organisé avec succès des activités lors de la Journée nationale du Vietnam à l'Exposition universelle 2020 de Dubaï.Le concours a été fondé par John Singh et s'est tenu pour la première fois en 1991. En collaboration avec Media Advertising Co. Ltd Tam and Cam, il a développé une version spéciale pour la finale au Vietnam cette année.- VNA