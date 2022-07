Hanoi (VNA) - En juillet, le Vietnam accueillait 352.600 touristes étrangers, en hausse de 49 % par rapport au mois précédent et 47,2 fois plus élevé qu'à la même période l'an dernier grâce à la reprise du tourisme et des lignes aériennes internationales, selon l’Office général des statistiques.

Photo : VNA

Entre janviet et juillet, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint 954.600, soit 10 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’an dernier. Toutefois, il s’agit toujours d’un recul de 90,3% par rapport à la période pré-pandémique en 2019.

Entre janvier et juillet, les recettes des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 37,5% avec un chiffre d’affaires estimé à 324.900 milliards de dongs.

Photo : VNA

Les données analytiques de Google Destination Insights, outil d’analyse des tendances touristiques, montrent que le nombre de recherches sur le tourisme au Vietnam a été multiplié par quatre par rapport à avant la réouverture.

Au début mars 2022, le volume de recherche de logement n’atteignait que 25 points, mais il a presque doublé après un seul mois, et quadruplé après 4 mois.

En juillet 2022, le volume des recherches internationales pour l’aviation vietnamienne a été multiplié par trois par rapport au début mars. - VNA