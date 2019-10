Hanoi (VNA) – La 13e conférence des directeurs généraux des douanes et des commissaires de l’ASEM est prévue du 9 au 10 octobre à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est).

Le directeur général adjoint du Département général des douanes du Vietnam, Mai Xuân Thành (centre) lors de la conférence de presse, le 3 octobre. Photo : VNA

Elle a pour but de remplir les obligations du Vietnam dans le cadre du du Dialogue Asie-Europe (ASEM), a indiqué jeudi 3 octobre à la presse à Hanoi le directeur général adjoint du Département général des douanes du Vietnam, Mai Xuân Thành.



Cet événement devrait réunir 53 délégations conduites par des directeurs généraux et des commissaires des agences des douanes des pays membres de l’ASEM, ainsi que par le secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), ainsi que des représentants de l’Union européenne et des ambassades des pays membres de l’ASEM au Vietnam.



En 2018-2019, la coopération douanière de l’ASEM est axée sur quatre priorités qui ont été adoptées lors de la 12e conférence en 2017 en Allemagne, à savoir la facilitation du commerce et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, la lutte contre la contrefaçon et le respect des droits de propriété intellectuelle, la protection sociale et environnementale et la connectivité communautaire et la vision de l’ASEM.



Lors de cette édition, les participants devont discuter de ces priorités afin de mettre en place des programmes d’action spécifiques à inclure dans le Plan d’action des douanes de l’ASEM 2020-2021.



Ce plan couvrira la facilitation des procédures commerciales et douanières, la mise en place d’un guichet unique dans le contexte d’application de l’intelligence artificielle et de la blockchain, le contrôle efficace des douanes à l’aide de hautes technologies, la promotion d’une campagne des douanes vertes pour empêcher le transport illicite de débris et de déchets, le renforcement de la coordination pour prévenir les produits contrefaits et piratés, la mise en œuvre efficace des droits de propriété intellectuelle aux frontières, la connexion de l’ASEAN par le partage d’informations, et la promotion de la coopération de l’ASEM dans les opérations de transit et la gestion des douanes pour le commerce électronique.



La Déclaration de Ha Long va traduire les engagements pris par les directeurs généraux des douanes de l’ASEM en ce qui concerne les objectifs et les priorités de la coopération dans le futur, ainsi que le Plan d’action des douanes de l’ASEM pour la période 2020-2021. – VNA