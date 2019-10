L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA



New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a déclaré tenir en haute estime les efforts des pays, des Nations Unies, des organisations régionales et internationales dans la mise en oeuvre de l’Agenda « Femmes, Paix et Sécurité ».

L’ambassadeur Dang Dinh Quy a participé le 29 octobre à une séance sur « Les Femmes et la Paix et la Sécurité », organisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Selon le diplomate vietnamien, la volonté politique des pays membres de tenir leurs engagements et d’adopter des actions concrètes, la coopération et les assistances de l’ONU et d’autres organisations internationales à travers le partage d’informations et expériences sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, ont un rôle particulièrement important en vue d’assurer l’efficacité de l’Agenda « Femmes, Paix et Sécurité ».

A cette occasion, l’ambassadeur Dang Dinh Quy a partagé des expériences du Vietnam en matière de renforcement du rôle des femmes et de leur participation au développement national.

Lors de cette séance, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution demandant aux Etats membres de favoriser l’inclusion et la participation pleines et véritables des femmes aux pourparlers de paix dont elles continuent d’être exclues.

Adoptée par le Conseil à l’unanimité de ses membres, la résolution souligne que l’inclusion et la participation des femmes dans les processus de paix doivent être réalisées « dès le début et sur un pied d’égalité avec les hommes » et qu’elles doivent se produire « aussi bien au sein des délégations des parties aux négociations que dans les mécanismes mis sur pied aux fins de l'application et du suivi des accords ».-VNA