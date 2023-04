Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Il y a un grand potentiel pour les entreprises vietnamiennes à exporter vers les pays nordiques qui sont des économies ouvertes, et grâce à la motivation de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), a déclaré la conseillère commerciale du Vietnam en Suède, du Danemark, de la Norvège, de l’Islande et de la Lettonie, Mme Nguyen Thi Hoang Thuy.

Pour bien exporter vers les pays nordiques où les consommateurs accordent une grande attention particulière à la protection de l’environnement et à la sécurité des utilisateurs, Mme Nguyen Thi Hoang Thuy a recommandé aux entreprises vietnamiennes de mettre à jour régulièrement des informations sur les dernières évolutions dans le Pacte vert pour l’Europe.

Elle a exhorté les entreprises vietnamiennes à étudier et évaluer l’impact potentiel des nouvelles politiques sur leurs opérations et leurs exportations.

Selon elle, les entreprises nationales devraient envisager de prendre des mesures plus durables et respectueuses de l’environnement, telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des énergies et de matériaux recyclés.

En outre, les entreprises nationales pourraient changer leurs modèles de production, passant à un modèle de production moderne avec l’accent mis sur les facteurs environnementaux et le développement durable, la transition numérique et l’application de nouvelles technologies dans la production, a-t-elle suggéré.

En particulier, les entreprises doivent veiller à investir dans les ressources de recherche pour développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux normes de durabilité fixées par le Pacte vert pour l’Europe. Lancé en 2019, le pacte vert pour l’Europe est un ensemble de mesures visant à engager l’UE sur la voie de la transition écologique, l’objectif ultime étant d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050.

Selon les statistiques du ministère de l’Industrie et du Commerce, en 2022, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les pays nordiques (sauf la Finlande) a connu une croissance de 14,2 % pour atteindre 3,26 milliards de dollars, dont les exportations vietnamiennes ont représenté 2,23 milliards de dollars (+16,1%). Le Vietnam a affiché un excédent commercial de 1,2 milliard de dollars et ses produits étaient de plus en plus présents sur le marché nordique. -VNA