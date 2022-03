Hanoi (VNA) – Déterminé à poursuivre son engagement en faveur des droits de l’homme, le Vietnam a présenté sa candidature au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, pour le mandat 2023-2025. Il souhaite mieux protéger les groupes vulnérables dans le contexte de la relance post-Covid-19 et de la réponse au changement climatique.

À la date du 8 mars 2022, le Vietnam a administré près de 198,3 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 et figure parmi les six pays ayant le taux de couverture vaccinale le plus élevé au monde. Photo:VNA



Aujourd’hui, les droits de l’homme ont connu des atteintes importantes dans de nombreuses régions du monde. La situation s’aggrave en raison des impacts de la crise sanitaire. L’augmentation de la violence et des conflits à travers le monde menace non seulement la paix, la sécurité et le développement des pays, mais entrave également la relance de l’économie mondiale. Les catastrophes naturelles, le changement climatique et la dégradation de l’environnement continuent d’exercer un lourd impact sur la vie des gens. Les inégalités au sein des pays et entre les pays s’accentuent. Dans ce contexte difficile, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a réaffirmé l’engagement de son cabinet en faveur de la promotion des droits de l’homme.

«Nous ne sacrifions pas la sécurité sociale, l’environnement et le progrès social sur l’autel de la simple croissance économique», a déclaré le chef du gouvernement. «Rien n’est plus important que de garantir aux quelque 100 millions de Vietnamiens une vie heureuse, prospère, démocratique et sûre», a-t-il ajouté.

En effet, le respect et la promotion des droits de l’homme ont toujours été au centre de la Constitution, de la loi et des stratégies de développement de notre pays. Le Vietnam honore ses engagements internationaux en matière de droits humains, y compris les recommandations données dans le cadre du mécanisme d’examen périodique universel (EPU).

Dans la lutte anti-Covid-19, la protection de la santé de la population a été mise au-dessus de tout. À la date du 8 mars 2022, c’est-à-dire un an après le lancement de la campagne nationale de vaccination, le Vietnam a administré près de 198,3 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 et figure parmi les six pays ayant le taux de couverture vaccinale le plus élevé au monde.

Sur le plan économique, malgré l’épidémie, le Vietnam a enregistré une croissance de 2,58% en 2021. La Banque mondiale lui prévoit une croissance de 6,5 à 7% à partir de 2022. Alors que les pays rouvrent leurs frontières et se remettent petit à petit de la pandémie, le Vietnam met tout en œuvre pour retrouver sa dynamique et relancer son économie pour une croissance inclusive et durable qui profite à tous.

Les bénéfices qu’il s’engage à apporter à sa population étant aussi ceux que les Nations Unies promettent d’apporter à l’Humanité, le Vietnam a présenté sa candidature au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025. Il est soutenu par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont il est d’ailleurs l’unique candidat.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'exprime lors de la 49e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Photo: nld.com.vn



Lors de la 49e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a réaffirmé la volonté du Vietnam de contribuer à l’effort commun en matière de protection des droits humains. Le Vietnam se tient prêt à coopérer avec les pays pour promouvoir les principes de la Charte des Nations unies et du droit international et améliorer l’efficacité du Conseil des droits de l’homme par le biais du dialogue, de la coopération et du respect mutuel.

Selon Bùi Thanh Son, le Vietnam, qui a été membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2014-2016, continuera de faire preuve d’initiative s’il est élu pour le mandat 2023-2025. Alors que le monde se remet de la pandémie et fait face à des dérèglements climatiques de plus en plus dévastateurs, le Vietnam souhaite protéger les droits des groupes vulnérables, garantir l’égalité des sexes et l’accès équitable des hommes et des femmes à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle, a-t-il fait valoir. – VOV/VNA