Le pont Hamptons Pier. Photo: mekongasean

Hanoï (VNA) - Hamptons Pier, le plus long pont avec vue sur la mer d'Asie, ouvrira officiellement en septembre prochain dans la zone touristique de Ho Tram, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).



D'une longueur totale de plus de 270 m, il possède une passerelle de 10 à 20 m de large pouvant accueillir jusqu'à 3.000 personnes. Il s’agit d'un lieu idéal pour prendre de superbes photos.



Situé à moins de 130 km de Ho Chi Minh-Ville, Ho Tram offre des conditions météorologiques et naturelles favorables. C'est un endroit rare dans le pays avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an et un climat tempéré toute l'année.



Avec un long littoral, Ho Tram a été élue par CNNGo (États-Unis) comme l'une des plus belles plages de la planète./.-CPV/VNA