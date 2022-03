Photo : VNA

Jakarta (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam auprès de l'ASEAN, Nguyen Hai Bang, a participé à la 16e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN - Japon (AJJCC) à Jakarta (Indonésie) par visioconférence.

Lors de la réunion, l'ambassadeur Nguyen Hai Bang a salué les nouvelles initiatives du Japon visant à promouvoir la coopération avec l'ASEAN, telles que la Priorité pour une croissance innovante et durable, l’Initiative de transformation énergétique en Asie (AETI) et l'Initiative « Investissement Asie-Japon pour l'avenir ».

Le diplomate vietnamien a également souligné que le programme d'action ASEAN-Japon sur le changement climatique 2.0 et l'AETI complèteraient efficacement la stratégie et le programme d'action de l'ASEAN sur le changement climatique pour la période 2021-2030 et contribueraient à aider l'ASEAN à remplir ses engagements en matière de résilience au changement climatique et à la réduction des émissions de carbone.

Le Vietnam souhaite également participer aux activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations ASEAN-Japon et Vietnam-Japon en 2023, a informé l’ambassadeur vietnamien.

La réunion était co-présidée par l'ambassadeur du Japon auprès de l'ASEAN, Chiba Akira et l'ambassadeur de la Thaïlande Urawadee Sriphiromya (le pays coordonnant les relations ASEAN-Japon).

Selon l'ambassadeur Chiba Akira, dans les temps à venir, le Fonds d'intégration Japon-ASEAN (JAIF) accordera la priorité aux projets conformes à l'esprit de la vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP) et s’intéressera davantage aux projets qui profitent à tous les pays de l'ASEAN. .

Les pays de l'ASEAN apprécient des contributions du Japon ces dernières années, en particulier les efforts pour soutenir l'ASEAN dans sa réponse au Covid-19 souhaitant que les deux parties promeuvent la coopération dans des domaines tels que le développement durable, le changement climatique et les villes intelligentes.

Le Japon continue d'être le quatrième partenaire commercial et le troisième investisseur étranger de l'ASEAN avec un fonds en 2020 de 8,5 milliards de dollars, soit 6,2% du total des investissements étrangers au sein de l'ASEAN.

Les deux parties ont également discuté d'initiatives pour préparer la célébration du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon (1973-2023), notamment un plan de lancement d’un concours de création des logos et des slogans pour cet événement. -VNA