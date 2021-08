Conférence des ministres des Affaires étrangères (AE) de l'ASEAN et de l'Australie tenue en ligne mercredi 4 août. Photo. vov.vn

Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son, a participé à la réunion des ministres des AE de l'ASEAN et de l'Australie qui s’est tenue en ligne mercredi 4 août.

Dans son discours, le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé à l'Australie de continuer de soutenir les pays de l'ASEAN dans leur réponse rapide et efficace au Covid-19, tout en soulignant que l'ASEAN et l'Australie devraient faire des efforts pour maintenir l'ouverture du marché, stabiliser la connectivité de la chaîne d'approvisionnement et utiliser efficacement les accords commerciaux existants dans la région.

Il a proposé à l'Australie de travailler ensemble avec l’ASEAN pour promouvoir le dialogue et instaurer la confiance, faire preuve de retenue et respecter le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS de 1982).

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Il a affirmé l'engagement de l'ASEAN à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à poursuivre les efforts pour parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conformément au droit international et à l'UNCLOS de 1982.

La ministre australienne des AE et des Femmes, Marise Payne, a annoncé le soutien de l’Australie à l'ASEAN dans la mise en œuvre du Cadre de rétablissement intégral de l'ASEAN, l’octroi des bourses à 40 experts et agents de santé des pays de l'ASEAN et l’organisation prochaine d’un dialogue ASEAN - Australie sur la santé mentale des jeunes.

En tant que pays coordinateur des relations ASEAN – Australie, la Malaisie a loué l’Australie, un des partenaires économiques importants de l’ASEAN, pour avoir soutenu de manière opportune et efficace l’ASEAN dans la lutte contre le Covid-19.

L'Australie a souligné son soutien au rôle de l’ASEAN dans la promotion du dialogue et le renforcement de la confiance, en assurant la mise en œuvre pleine et effective de la DOC et en mettant en place un COC efficace, efficace, conformément au droit international, dont l’UNCLOS de 1982.

L'Australie a affirmé son soutien au rôle et aux efforts de l'ASEAN pour promouvoir le dialogue et la réconciliation, et aider le Myanmar à trouver une solution stable.

A l'issue de la réunion, la Malaisie a officiellement transféré au Laos le rôle de coordinateur des relations ASEAN - Australie pour la période 2021-2024. -VNA