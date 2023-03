Jakarta (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien des Finances, conduite par son vice-ministre Vo Thanh Hung, participe à la première Conférence des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales de l'ASEAN ( AFMGM ) en 2023 et les conférences annexes qui s’est ouverte le 28 mars à Bali, en Indonésie.

L’évènement, qui se déroule jusqu’au 31 mars, comprend 24 conférences dont la Conférence des vice-ministres des Finances de l’ASEAN (AFDM), la Conférence des gouverneurs adjoints des banques centrales de l'ASEAN (ACDM), la Conférence des vice -ministres des Finances et des gouverneurs adjoints des banques centrales de l' ASEAN (AFCDM), la Conférence des ministres des Finances de l'ASEAN (AFMM), la Conférence des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN (ACGM) et la Conférence des ministres des Finances et gouverneurs et des banques centrales et de l'ASEAN (AFMGM).

Les participants discuteront et approuveront les actions de coopération collective visant à concrétiser trois livrables économiques prioritaires (PED) : la relance et la reconstruction (reconstruire la croissance régionale grâce à des marchés connectés et à une nouvelle compétitivité) ; économie numérique (accélérer la transformation et la participation à l'économie numérique inclusive) ; durabilité (promouvoir une croissance économique durable pour un avenir résilient).

En marge de cette Conférence, auront lieu un dialogue de haut niveau sur la promotion de la finance numérique inclusive et la diffusion des connaissances numériques pour les micro-, petites et moyennes entreprises, un séminaire sur la transformation financière au sein de l'ASEAN, un symposium sur le développement de l'Asie du Sud-Est (SEADS) 2023 sur le thème « Visualiser une ASEAN nette zéro » et d'autres évènements. -VNA