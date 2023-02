Au stand du Vietnam à la fête culturelle internationale Sakia 2023. Photo : VNA

Le Caire (VNA) - La fête culturelle internationale Sakia 2023 a débuté le 22 février au Caire, avec la participation de près de 30 pays, dont le Vietnam.L’occasion pour le Vietnam de présenter sa culture et sa nature, notamment ses acquis notables après près de 40 ans de Doi Moi (Renouveau). En particulier, les visiteurs ont aussi l’occasion de déguster des spécialités comme "nem rán" (rouleau de printemps) et café, et d’admirer des numéros de chant et de danse interprétés par des étudiants vietnamiens.La participation à la fête culturelle Sakia fait partie d'une série d'activités organisées par l'ambassade du Vietnam cette année pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Égypte (1963-2023).La fête culturelle Sakia est un rendez-vous annuel où les pays et territoires participants peuvent présenter leurs cultures en vue de renforcer la solidarité, la compréhension et la solidarité entre eux. Elle attire un grand nombre de visiteurs égyptiens et internationaux souhaitant découvrir les traits culturels de différents pays.-VNA