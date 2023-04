Photo : VNA

Sydney (VNA) - Une délégation de l'Audit d'État du Vietnam (AEV) a participé les 19 et 20 avril à la conférence IMPACT 2023 sur la pensée critique dans l'audit de performance tenue à Sydney, en Australie.L'activité s'est déroulée dans le cadre de la tournée de travail de cette délégation de l’AEV dirigée par l'auditrice générale adjointe de l’État Hà Thi My Dung en Nouvelle-Zélande et en Australie, du 14 au 23 avril.Organisée par le Bureau national d'audit australien et le Bureau d'audit du Territoire de la capitale australienne, la conférence placée sur le thème «Audits du futur », a attiré plus de 200 délégués venus des institutions d'audit suprême (Suprême Audit Institutions - SAI) du monde entier, des ministères australiens concernés et de nombreux experts nationaux et internationaux de premier plan qui ont concentré leurs discussions sur deux contenus principaux : la technologie comme outil ; la technologie et son impact sur les auditeurs.Le 19 avril, les conférenciers ont partagé leurs expériences pour attirer les futurs auditeurs, les compétences nécessaires des auditeurs dans le monde numérique ; la cyber-sécurité et les enjeux du secteur public ; l'audit à l'ère de l'intelligence artificielle...Le 20 avril, l’AEV a continué de participer aux discussions portant sur l'impact de l'audit du point de vue de certaines SAI, les relations avec l'Assemblée nationale, les moyens de renforcer l'impact de l'audit du point de vue de l’organe législatif, l'organisme public d'audit et l'entité auditée.En marge de la conférence, l'auditrice générale adjointe de l’État Hà Thi My Dung a rencontré des dirigeants des SAI et s'est entretenue avec l’auditeur général du Bureau national d'audit australien Grant Hehir et son adjointe Rona Mellor.Mme Ha Thi My Dung a souhaité que la coopération entre l’AEV et le Bureau national d'audit australien serait renforcée via des forums multilatéraux et l'échange de délégations d'experts pour étudier et partager leurs expériences en matière d’audit au Bureau national d'audit australien.L’AEV espère que le Bureau national d'audit australien soutiendrait la candidature de l’AEV à l'adhésion au Comité d'audit de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) pour le mandat 2024-2027 lors de son Congrès en 2024.Lors de l’entretien, l’auditeur général du Bureau national d'audit australien Grant Hehir a également déclaré que l’Australie était disposée à partager des expériences avec le Vietnam dans ses domaines atouts, à accueillir les auditeurs de l’AEV en Australie pour se renseigner de manière plus approfondie dans les domaines susmentionnés, et a espéré avoir l'opportunité d'effectuer une visite de travail à l’AEV.-VNA