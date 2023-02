L’ambassadeur Duong Hai Dung, représentant permanent du Vietnam (2e de gauche) à la 46e session du Conseil des Gouverneurs du FIDA. Photo: VNA



La réunion s'est concentrée sur le thème « Accélérer l'action en faveur de la sécurité alimentaire », en particulier dans le contexte où le monde est confronté à la plus grande crise alimentaire de l'histoire moderne alors que le processus vers l'objectif "Plus de faim" reculent. Rome (VNA) – Une délégation vietnamienne, conduite par l’ambassadeur Duong Hai Dung, représentant permanent du Vietnam auprès du Fonds international de développement agricole (FIDA), a participé à la 46e session annuelle du Conseil des Gouverneurs du FIDA qui a eu lieu les 14 et 15 février à Rome, en Italie.La réunion s'est concentrée sur le thème « Accélérer l'action en faveur de la sécurité alimentaire », en particulier dans le contexte où le monde est confronté à la plus grande crise alimentaire de l'histoire moderne alors que le processus vers l'objectif "Plus de faim" reculent.

En tant que fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, le FIDA a appelé à investir d'urgence dans la transformation des systèmes alimentaires et à renforcer son rôle de catalyseur pour l’accélération de l’action en faveur de la sécurité alimentaire en soutenant les petits producteurs alimentaires.

La réunion a également donné le coup d'envoi de la 13e reconstitution des ressources du FIDA, un processus de consultation d'un an au cours duquel les États membres se réunissent pour convenir d'orientations stratégiques et mobiliser les capitaux que le FIDA fournit sous forme de prêts concessionnels et de dons aux pays en développement.

Grâce à une coopération efficace au cours des quatre dernières décennies, le FIDA a activement soutenu la réduction de la pauvreté et le développement rural au Vietnam, en particulier dans les zones montagneuses et extrêmement difficiles. Il met actuellement en œuvre de nombreux projets sur l'agriculture intelligente, la résilience au changement climatique.

Le Vietnam, pour sa part, a également renforcé de plus en plus son rôle dans les activités globales du FIDA à travers les contributions financières actives, l'assistance technique, la coopération tripartite et la coopération Sud-Sud ainsi que les activités du représentant permanent en poste à Rome. -VNA