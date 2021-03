L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'OMC et d’autres organisations internationales à Genève. Photo : VNA

Genève, 8 mars (VNA) - Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a organisé la 2e semaine de sa 46e session ordinaire du 1er au 5 mars, avec des débats sur la promotion des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, culturels et sociaux, y compris les droits de l'enfant et des personnes handicapées.

Les débats en ligne avec les spécialistes des Nations Unies chargés des domaines assignés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, y compris la traite des enfants et la lutte contre les abus des enfants, le droit à l'alimentation, le droit des personnes handicapées à participer au sport, à la liberté de religion ou de conviction et les droits culturels, ont permis de participation de nombreux pays et organisations internationales comme ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNESCO.

Au cours des débats, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, Représentante permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'OMC et d’autres organisations internationales à Genève de l'ONU, a souligné les politiques, les efforts et les réalisations du gouvernement vietnamien dans la promotion des droits de l'homme, y compris les droits de la l'enfant, les droits des personnes handicapées, les droits culturels et le droit à l'alimentation dans le pays.

Elle a affirmé que dans le contexte des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, les succès du Vietnam dans le contrôle et la réponse à l'épidémie, le maintien d'une croissance économique élevée par rapport à la moyenne mondiale et le soutien des groupes vulnérables dans la société ont clairement reflété la clairvoyance et l'efficacité de les politiques du gouvernement et les engagements du pays en matière de droits de l'homme en vertu des traités internationaux auxquels le Vietnam participe.

Lors de tables rondes, les représentants du Vietnam ont également souligné la mise en œuvre cohérente du pays et les réalisations notables en matière de garantie des droits des enfants, du droit des personnes handicapées à participer au sport, du droit à l'alimentation et des droits culturels. Le Vietnam a déclaré que la promotion et la protection des droits de l'homme, y compris les droits culturels et le droit à l'alimentation au milieu de la pandémie, ont fourni un soutien spirituel aux populations et contribué à améliorer l'efficacité de la lutte contre le COVID-19.

En plus de contenir l'épidémie de coronavirus et de stimuler la reprise post-pandémique, le Vietnam a organisé avec succès un événement sportif annuel - le tournoi des sports pour personnes handicapées 2020 (décembre 2020), et il se prépare activement pour les Jeux sportif d'Asie du Sud-Est pour les personnes handicapées (Jeux Para de l'ASEAN) au Vietnam, prévus en décembre 2021.

Lors de débats généraux, le Vietnam a appelé les pays et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à renforcer la coopération et le dialogue pour promouvoir de manière substantielle les droits de l'homme dans la réalité au lieu de se baser sur des informations imprécises et non vérifiées pour critiquer certains États.

Le Vietnam et d'autres pays de l'ASEAN ont également prononcé un discours conjoint lors de la discussion sur le droit des personnes handicapées à participer au sport, dans lequel ils ont souligné les efforts de l'ASEAN pour organiser en permanence les Jeux Para de l'ASEAN afin de favoriser la solidarité, l'esprit sportif noble et les valeurs humaines parmi les personnes handicapées dans la région.

Ouverte le 22 février, la 46e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies devrait durer jusqu'au 23 mars et adopter environ 30 et 40 projets de résolutions. - VNA