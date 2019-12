Genève (VNA) - Le Vietnam participe à la 33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a débuté le 9 décembre à Genève, en Suisse.

La conférence a attiré 196 délégations de gouvernements et d'organisations d'observateur, des représentants de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), et de 192 sociétés d'État membres au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La conférence se concentre sur la promotion d'un dialogue important et engagé concernant le droit international humanitaire et propose des solutions aux défis de l'urbanisation et du changement climatique.

Participant à cet événement, la délégation vietnamienne a eu des réunions et des séances de travail avec des responsables du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la FICR et des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des États-Unis, d'Allemagne, de France, de Suisse, d'Australie , Singapour et l'Arabie saoudite.

Le Vietnam présidera une réunion réunissant des responsables de sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'Asie du Sud-Est, en marge de la conférence.

Au nom des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam prononcera des discours lors des sessions officielles de la conférence et contribuera directement aux politiques du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge concernant la sécurité, la résilience aux catastrophes naturelles, la mise en œuvre de la stratégie 2030 de la FICR… Le Vietnam partagera ses expériences en matière d’assistance financière, d’assistance au logement… -VNA